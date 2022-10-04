İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye olay gönderme! "Etkisiz hale getirdiğimiz teröristler için CHP'nin listesine bakacağız"

Mersin'de terör örgütü PKK tarafından polisevine yapılan alçak saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu.
Gerçekleştirilen hain saldırı Türkiye'yi yasa boğarken CHP'nin teröristlere verdiği itibarı da ortaya çıkardı. Saldırıyı gerçekleştiren isimlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu gündeme gelirken PKK'lı terörist dün yayınlanan bir video ile patlamadığını duyurdu.
Yaşanan bu gelişme CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda adı geçen Dilşah Ercan'ın 'terörist' olduğunu ve dağda olduğunu tescillemiş oldu.
OLAY GÖNDERME: CHP'NİN LİSTESİNE BAKACAĞIZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin yaptığı açıklamada bomba göndermeler yaptı.
Soylu, "CHP'nin tutuklu gazeteciler raporundaki teröristler bugün de bundan 9 yıl önce de herhalde Bab-ı Ali'de ekonomi yazarları değildi. Bizim terör listemiz var. Etkisiz hale getirdiğimiz teröristler için o listeye bakarız. Şimdi CHP'nin tutuklu gazeteciler listesine bakacağız." ifadelerini kullandı.
CHP'NİN 'GAZETECİ' RAPORUNDA KAÇ TERÖRİST VAR?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün de rapora ilişkin yaptığı açıklamada "Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLP, 9 DHKP-C'li teröristler var" dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin milletten özür dilemesi gerektiğini belirten Soylu, Mersin'deki saldırı ile ismi ön plana çıkan Dilşah Ercan'ın terörist olduğunu ve bu saldırı ile ilişkisi bulunduğunu söyledi.