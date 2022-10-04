İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye olay gönderme! "Etkisiz hale getirdiğimiz teröristler için CHP'nin listesine bakacağız"

Soylu, "CHP'nin tutuklu gazeteciler raporundaki teröristler bugün de bundan 9 yıl önce de herhalde Bab-ı Ali'de ekonomi yazarları değildi. Bizim terör listemiz var. Etkisiz hale getirdiğimiz teröristler için o listeye bakarız. Şimdi CHP'nin tutuklu gazeteciler listesine bakacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN 'GAZETECİ' RAPORUNDA KAÇ TERÖRİST VAR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün de rapora ilişkin yaptığı açıklamada "Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLP, 9 DHKP-C'li teröristler var" dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin milletten özür dilemesi gerektiğini belirten Soylu, Mersin'deki saldırı ile ismi ön plana çıkan Dilşah Ercan'ın terörist olduğunu ve bu saldırı ile ilişkisi bulunduğunu söyledi.