Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle Rusya'da esir olan 5 komutan ailelerine kavuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, esir komutanların ailelerini yanına aldı. Türkiye'ye bir ziyaret yaptı. Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle Rusya'dan getirilen Azov tugayının 5 komutanı, aileleriyle bir araya geldiklerinde duygusal anlar yaşandı. Zelenska, "Türkiye'de 'Azov' kahramanları ile bir araya geldim. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak" açıklamasını yaptı. Buluşmada Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, komutanlara üstün hizmet madalyası taktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de halka seslenerek, "Azov komutanlarımızı Türkiye'de aileleriyle buluşturmayı başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın garantisiyle tamamen güvendeler. İhtiyaçları karşılanıyor. Aileleriyle birlikte olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.