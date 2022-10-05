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    Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle Rusya'da esir olan 5 komutan ailelerine kavuştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Rusya’da esir olan 5 komutan Türkiye’ye getirildi.O askerler, aileleriyle buluşup hasret giderdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Özgür Ukrayna ordusu!

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, esir komutanların ailelerini yanına aldı. Türkiye'ye bir ziyaret yaptı. Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle Rusya'dan getirilen Azov tugayının 5 komutanı, aileleriyle bir araya geldiklerinde duygusal anlar yaşandı. Zelenska, "Türkiye'de 'Azov' kahramanları ile bir araya geldim. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak" açıklamasını yaptı. Buluşmada Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, komutanlara üstün hizmet madalyası taktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de halka seslenerek, "Azov komutanlarımızı Türkiye'de aileleriyle buluşturmayı başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın garantisiyle tamamen güvendeler. İhtiyaçları karşılanıyor. Aileleriyle birlikte olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



    FIRST LADY BULUŞMA
    Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de görüşen Zelenska, Ukrayna donanması için inşa edilen MİLGEM korveti 'Hetman Ivan Mazepa'nın açılış törenine de katıldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle Rusya'da esir olan 5 komutan ailelerine kavuştu
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