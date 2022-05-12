Vav TV İzle
Haberler Güncel Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni vali atamaları yer aldı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni vali atamaları...

12.05.2022 00:38 - Son Güncelleme: 12.05.2022 00:55
Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeni kararname ile yapılan değişiklikler şöyle:

Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya,

Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.

Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

SON DAKİKA