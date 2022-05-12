Son dakika: Yeni vali atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni vali atamaları yer aldı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni vali atamaları...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.
Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.
Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.