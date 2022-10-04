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    • Güncel
    • 04.10.2022 09:58
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    • 04.10.2022 09:58
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    SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberleri... DEAŞ silahlı terör örgütüne para yatıranlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

    DHA
    İstanbul’da DEAŞ operasyonu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda DEAŞ terör örgütü adına para toplayanlara para yatıran şüpheliler tespit edildi. Savcılığın talimatıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 10 ilçede 12 adrese bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

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    Kuruluş Osman
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı
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