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    • 04.10.2022 08:26
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    Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 303 sokak satıcısı gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonu yapıldı. Uyuşturucu belasıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana ve Samsun'da 303 sokak satıcısı gözaltına alındı." dedi.

    takvim.com.tr
    Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını!

    Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonu yapıldı. Uyuşturucu belasıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana ve Samsun'da 303 sokak satıcısı gözaltına alındı." dedi.



    UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI! VİDEO İZLE


    Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

    "Sabah 05 itibarıyla operasyon gerçekleştirildi. Adana'da 211 sokak satıcısı gözaltına alındı. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısı gözaltına alındı.

    Özel Harekat mensuplarımız, polisimizle bu operasyonu gerçekleştirdik. Gerek emniyet, gerek jandarma büyük bir çaba sarf etmektedir. Uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Aziz milletimiz bize güvensin."

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    Kuruluş Osman
    Haberler Güncel Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 303 sokak satıcısı gözaltına alındı!
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