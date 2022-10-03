TOGG'dan spekülatif paylaşımlara net cevap: İtibar edilmesin

SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA NET CEVAP

29 Ekim'de gerçekleşecek sosyal medya ve bazı haberlerde TOGG'a ilişkin Fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin aslı olmayan açıklamalar yapılıyordu. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Togg, Twitter'dan en net açıklamayı yaptı.

Togg, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi yönünde duyuru yaptı.