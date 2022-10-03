TOGG'dan spekülatif paylaşımlara net cevap: İtibar edilmesin

29 Ekim 2022 tarihinde TOGG fabrikası açılırken, ilk otomobilde banttan inmiş olacak. Heyecanlandıran gelişme öncesi spekülatif açıklamalar kamuoyunda kafa karışıklığına yol açıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ
Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.
TOGG'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor. Ağustos ayında Kuzey Marmara Otoyolu'nda görüntülen TOGG'un şarj ağı markası TruGo da, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı.
SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA NET CEVAP
29 Ekim'de gerçekleşecek sosyal medya ve bazı haberlerde TOGG'a ilişkin Fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin aslı olmayan açıklamalar yapılıyordu. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Togg, Twitter'dan en net açıklamayı yaptı.
Togg, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi yönünde duyuru yaptı.