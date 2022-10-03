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    • Güncel
    • 03.10.2022 09:36
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    • 03.10.2022 09:36
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    TOGG'dan spekülatif paylaşımlara net cevap: İtibar edilmesin

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG banttan inmek için gün sayıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılış töreninde, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Tarih giderek yaklaşırken TOGG'un fiyatına dair spekülatif paylaşımlar da giderek artıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafında yapılan duyuruda son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

    TOGG’dan fiyat listesi açıklaması

    29 Ekim 2022 tarihinde TOGG fabrikası açılırken, ilk otomobilde banttan inmiş olacak. Heyecanlandıran gelişme öncesi spekülatif açıklamalar kamuoyunda kafa karışıklığına yol açıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

    ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ
    Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.

    TOGG'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor. Ağustos ayında Kuzey Marmara Otoyolu'nda görüntülen TOGG'un şarj ağı markası TruGo da, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı.

    SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA NET CEVAP
    29 Ekim'de gerçekleşecek sosyal medya ve bazı haberlerde TOGG'a ilişkin Fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin aslı olmayan açıklamalar yapılıyordu. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Togg, Twitter'dan en net açıklamayı yaptı.

    Togg, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi yönünde duyuru yaptı.

        TOGG'DAN 'İTBAR EDİLMESİN' UYARISI
        Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

        Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

        Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

        60 YILLIK YERLİ OTOMOBİL RÜYASI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

            27 Aralık 2019 tarihinde "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", "C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

            Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tanıtım etkinliğinde, araçların tasarımı otomobil severlerden tam not aldı.

            Öte yandan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmalarda, projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğu görüldü.
                HangiKredi
                Haberler Güncel TOGG'dan spekülatif paylaşımlara net cevap: İtibar edilmesin
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