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    • 03.10.2022 09:18
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    28 Ekim 2022 okullar, üniversiteler yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim 2022 resmi tatil mi?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş 28 ekim tarihinde tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 28 Ekim 2022 okullar, üniversiteler yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim 2022 resmi tatil mi? İşte emrak edilenler...

    takvim.com.tr
    28 Ekim 2022 okullar, üniversiteler yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi?

    28 Ekim gününün tatil olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise 28 Ekim tatil mi sorusu yer aldı. İşte tüm merak edilenler...

    28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
    29 Ekimin resmi tatil olması nedeniyle, 28 Ekim Perşembe günü resmi olarak yarım gün tatil olacak. 29 Ekim resmi tatili hafta sonu ile birleşecek.

    28 EKİM TATİL Mİ?
    28 Ekim Cuma gününe denk geliyor. 29 Ekimin resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil olacak. Ayrıca hafta sonu tatili ile birleşen resmi tatil, 3 buçuk gün olacak.
        HangiKredi
        Haberler Güncel 28 Ekim 2022 okullar, üniversiteler yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim 2022 resmi tatil mi?
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