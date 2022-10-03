Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yüreklere ateş düşürdü! “Ölürsem..."





ANNEMİN ELİNİ ÖPÜN!

Şehit Astsubay, daha sonra tekbirler eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın çektiği son görüntüsünde, "Hayattan en çok bir kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" dedi. Şehidin son arzusu, Lösemili Çocuklar Vakfı'nı (LÖSEV) harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz'in vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" denildi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından binlerce vatandaş vasiyeti yerine getirmek için LÖSEV'e bağış gönderdi. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, gösterisinin tüm gelirini şehit Ataş'ın anısına LÖSEV'e bağışlayacak.