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    Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yüreklere ateş düşürdü! “Ölürsem..."

    Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Yusuf Ataş, “Ölürsem lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın” şeklindeki vasiyeti yürekleri dağladı.

    Yüreklere ateş yaktı

    Kuzey ırak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş için memleketi Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde tören düzenlendi. Şehidin annesi Necla ve babası Necat ile kardeşleri tabuta sarılarak, feryat etti.



    ANNEMİN ELİNİ ÖPÜN!
    Şehit Astsubay, daha sonra tekbirler eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın çektiği son görüntüsünde, "Hayattan en çok bir kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" dedi. Şehidin son arzusu, Lösemili Çocuklar Vakfı'nı (LÖSEV) harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz'in vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" denildi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından binlerce vatandaş vasiyeti yerine getirmek için LÖSEV'e bağış gönderdi. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, gösterisinin tüm gelirini şehit Ataş'ın anısına LÖSEV'e bağışlayacak.



    Baba Necat Ataş, çocuklarına "Ağlamayın, vatan sağolsun " dedi.



        TERÖRİSTLER İNLERİNDE VURULDU
        Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a büyük bir operasyon düzenledi. Savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, HİK uçağı ve İHA'ların da kullanıldığı harekatta, teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahların bulunduğu 16 hedef yerle bir edildi. İlk tespitlere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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        Haberler Güncel Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yüreklere ateş düşürdü! “Ölürsem..."
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