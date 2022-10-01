Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan bir askerimiz şehit oldu





"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN