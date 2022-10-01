Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu ağır yaralanan bir askerimizin kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Çvş. Yusuf ATAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.
Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş'ın Bingöl'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş'ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı.