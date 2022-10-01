Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2022 23:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2022 23:33
    ABONE OL

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan bir askerimiz şehit oldu

    MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Çvş. Yusuf ATAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Pençe-Kilit’ten acı haber: 1 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu ağır yaralanan bir askerimizin kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

    pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-teroristlerin-taciz-atisi-sonucu-yaralanan-bir-askerimiz-sehit-oldu-1664655519808.jfif (960×720)

    MSB'den yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Çvş. Yusuf ATAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.



    Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş'ın Bingöl'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş'ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı.



        "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
        Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adana’da kazanan yok!
        Haberler Güncel Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan bir askerimiz şehit oldu
            SON DAKİKA