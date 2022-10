AK Parti'de teşkilatlar 2023 için sahaya iniyor! 'Türkiye Yüzyılı' anlatılacak

Geçmişte yaşanan sorunların tekrar etmemesi ve sandıkların boş kalmaması için önleyici tedbir formülleri değerlendirildi. Henüz milletvekili aday listeleri belli olmadığı için sandık kurullarının çatısı altında henüz bir çalışma yürütülmeyecek.



CUMHUR İTTİFAKI İLE ORTAK MİTİNGLER DÜZENLENECEK

Başkan Erdoğan'ın miting programlarını SKM'ler planlayacak, geçmişte olduğu gibi cumhur ittifakı ile ortak mitingler düzenlenecek. Sabah'ta yer alan habere göre, seçim gecesi de sandık kurullarından gelen sonuçları bir araya getirerek an be an AK Parti Genel Merkezi'ne aktaracak, böylece seçim koordinasyon merkezlerinin çalışma metodu "seçim merkezli" olmak üzere revize edilecek.