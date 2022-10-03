AK Parti'de teşkilatlar 2023 için sahaya iniyor! 'Türkiye Yüzyılı' anlatılacak



SKM'LER EKİM AYINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Edinilen bilgiye göre daha önceki seçimlerde, seçim takvimine bir kaç ay kala kurulan SKM'ler bu kez Ekim ayında göreve başlayacak. AK Parti'nin 2023 hazırlıkları için 'seçim üssü' olarak çalışacaklar. 2018'de yapılan seçimlerde Türkiye genelinde 200'e yakın merkez oluşturuldu, 6 bin görevli yer aldı. 2023 seçimlerinde nasıl bir görevlendirme olacağı yapılacak toplantıların ardından netlik kazanacak.



81 İL TEMSİLCİSİ İLE TOPLANTILAR TAMAMLANDI

AK Parti'nin sandık kurullarına vereceği isimler de belli oldu. Her seçim döneminde olduğu gibi 2023 seçimleri için de AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin yedi bölgesinin tamamında her ilden temsilcilerle toplantılarını tamamladı. Sandıkta sıfır hata için çıkılan yolda, önceki seçimler tek tek masaya yatırıldı.