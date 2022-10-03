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Bakan Bozdağ'dan flaş Yeni Anayasa açıklaması: "Er ya da geç yapılacaktır!"

Bakan Bozdağ'dan flaş Yeni Anayasa açıklaması: "Er ya da geç yapılacaktır!"
03.10.2022 12:38

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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni Anayasa Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir. Türkiye er ya da geç Yeni Anayasa yapacaktır. Yeni Anayasa olmadan Yeni Türkiye, Büyük Türkiye olmaz." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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