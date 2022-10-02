Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2022 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2022 14:00
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Sabiha Gökçen-Pendik metrosu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan özel açıklamalar: İBB'nin yapamadığı bir hattı daha açacağız

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattının da açılacağı tarihi açıkladı. CHP'li İBB'nin yapmadığı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hattının da müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl bitmeden İBB'nin yapmadığı ve devraldığımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinde olduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattını da inşallah açıp İstanbulluların hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.

    Bakan’dan İstanbulla ilgili özel açıklamalar

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    BAKAN O HAT İÇİN TARİH VERDİ
    Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattının da açılacağı tarihi açıkladı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattı kasımda açılacak" dedi.

        Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
        İstanbul gibi büyük metrollerden kaliteli, güvenli ve konforlu bir toplu taşıma sunmalıyız ki özel araçları azaltmalıyız. Caydırmanın başka yolu yok. En önemli faktörlerden biri de raylı sistem. Şuan İstanbul genelinde 263 km işleyen raylı sistem hattı var. Bunlar daha önceki dönemlerde yapılmış hatlardı. Bugün 7,4 km ile Kadıköy'den başlayan metroyu daha önce Kartal ve Pendik D100 ile sağlanmıştı. Şimdi de Pendik D100'deki Tavşan Tepe metro istasyonumuzdan başlayarak yine Pendik ilçemizden başlayarak yine yine Pendik'in Fevzi Şakmak, Yayalar ve Kurtköy'ün yoğun nüfus ortamının olduğu mahallelerini birleştirerek Sabiha Gökçen hattıyla metro konforunu ulaştırıyoruz. Günlük 1,2 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip bir hat. Çok önemli aşamaları atlattık. Bu kadar büyük bir hizmetin büyük bir yatırımın açılışını vermenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu Türkiye'nin ve Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanını bugün metroyla buluşturmuş oluyoruz.

        Bakan Karaismailoğlu'ndan özel açıklamalar: İBB'nin yapamadığı bir hattı daha açacağız VİDEO

        "AVRUPA'DA KAOS TÜRKİYE'DE KONFOR VAR"
        "Bu yıl içerisinde İstanbul'un 2 önemli havalimanını da metroyla buluşturuyoruz. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı da kasım ayının sonuna doğru açmayı planladık. 2 havalimanının da metroyla buluşması gurur verici. Bütün Avrupa'da havalimanlarında kaos yaşanırken, Türkiye'de havalimanlarında konfor var. Rekorlar kırıyoruz. Böyle kaliteli havalimanlarımızı metroyla da buluşturmamız kalitesini ve güvenini de artırıyor. Sadece havalimanları için de olmuyor. O bölgedeki mahallelerinin ulaşımını da sağlamış oluyoruz."

        "İBB'NİN YAPMADIĞI YERİ YIL SONU BİTİRECEĞİZ"
        "Bu yıl bitmeden İBB'nin yapmadığı ve devraldığımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinde olduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattını da inşallah açıp İstanbulluların hizmetine sunacağız. İstanbul'da 7 hatta tam 103 km metro hattında çalışmalarımız sürüyor. Bunun gibi Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havlaimanı metro hattı ve onun devamında Kağıthane'ye kadar uzatacağımız oradan da Hayrettepe'ye gidecek olan 70 km'lik hattımız var. "

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        El-Bab ve Cerablus’ta DEAŞ’lı ve PKK’lılar paketlendi
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Sabiha Gökçen-Pendik metrosu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan özel açıklamalar: İBB'nin yapamadığı bir hattı daha açacağız
            SON DAKİKA