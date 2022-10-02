SON DAKİKA: Sabiha Gökçen-Pendik metrosu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan özel açıklamalar: İBB'nin yapamadığı bir hattı daha açacağız

Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İstanbul gibi büyük metrollerden kaliteli, güvenli ve konforlu bir toplu taşıma sunmalıyız ki özel araçları azaltmalıyız. Caydırmanın başka yolu yok. En önemli faktörlerden biri de raylı sistem. Şuan İstanbul genelinde 263 km işleyen raylı sistem hattı var. Bunlar daha önceki dönemlerde yapılmış hatlardı. Bugün 7,4 km ile Kadıköy'den başlayan metroyu daha önce Kartal ve Pendik D100 ile sağlanmıştı. Şimdi de Pendik D100'deki Tavşan Tepe metro istasyonumuzdan başlayarak yine Pendik ilçemizden başlayarak yine yine Pendik'in Fevzi Şakmak, Yayalar ve Kurtköy'ün yoğun nüfus ortamının olduğu mahallelerini birleştirerek Sabiha Gökçen hattıyla metro konforunu ulaştırıyoruz. Günlük 1,2 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip bir hat. Çok önemli aşamaları atlattık. Bu kadar büyük bir hizmetin büyük bir yatırımın açılışını vermenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu Türkiye'nin ve Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanını bugün metroyla buluşturmuş oluyoruz.

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"AVRUPA'DA KAOS TÜRKİYE'DE KONFOR VAR"

"Bu yıl içerisinde İstanbul'un 2 önemli havalimanını da metroyla buluşturuyoruz. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı da kasım ayının sonuna doğru açmayı planladık. 2 havalimanının da metroyla buluşması gurur verici. Bütün Avrupa'da havalimanlarında kaos yaşanırken, Türkiye'de havalimanlarında konfor var. Rekorlar kırıyoruz. Böyle kaliteli havalimanlarımızı metroyla da buluşturmamız kalitesini ve güvenini de artırıyor. Sadece havalimanları için de olmuyor. O bölgedeki mahallelerinin ulaşımını da sağlamış oluyoruz."