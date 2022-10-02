Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA: Sabiha Gökçen-Pendik metrosu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan özel açıklamalar: İBB'nin yapamadığı bir hattı daha açacağız

SON DAKİKA: Sabiha Gökçen-Pendik metrosu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan özel açıklamalar: İBB'nin yapamadığı bir hattı daha açacağız

SON DAKİKA: Sabiha Gökçen-Pendik metrosu açılıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan özel açıklamalar: İBB'nin yapamadığı bir hattı daha açacağız
02.10.2022 13:59 - Son Güncelleme: 02.10.2022 14:18

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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattının da açılacağı tarihi açıkladı. CHP'li İBB'nin yapmadığı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hattının da müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl bitmeden İBB'nin yapmadığı ve devraldığımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinde olduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattını da inşallah açıp İstanbulluların hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.

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