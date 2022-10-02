Başkan Erdoğan'dan TBMM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar: Ekonomide özgün modeli inşa ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi:

Darbecilere direnen bir Meclis var. Her türlü tehdide rağmen çalışmalarını sürdüren bir Meclis var.

İçimizde ukde kalan bir mesele de ülkemizi sivil, demokratik, vizyoner bir anayasaya kavuşturmaktır.

Ekonomide bize diz çöktürmek amacıyla girişilen sinsi oyunlara karşı kendi modelimizi geliştirdik.

Bunun dünyada örnekleri mevcuttur. Kendimize neresinden bakarsanız bakın, eşsiz kazançlar sağlayacak yol seçtik.

Ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek zorunda kalmazdık.

Olanda hayır vardır anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik. Saldırıların önünü kestik, kaynakları bulduk. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı süratle güncelledik.



Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın refah kayıplarını, endişelerini gayet iyi biliyoruz, tedbirleri almaya başladık. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN