Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM’de sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası, çağlar ötesine uzanan kutlu bir mücadelenin adıdır. Bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. TBMM, milli mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Bugün de gerek 27'nci dönem boyunca çıkartılan kanunlarla, gerek halen komisyonlarda ve genel kurul gündeminde bekleyen tekliflerle, gerekse bundan sonra gündeme gelecek çalışmalarla meclisimizin tarihi misyonunu hakkıyla yerine getirdiğine ve getireceğine inanıyorum" dedi.



