Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'de sohbet etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 27. Dönem 6. Yasama Yılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de açılış programında yaptığı konuşmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. İşte Meclis'ten görüntüler...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 27. Dönem 6. Yasama Yılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de açılış programında yaptığı konuşmada iç siyasetten ekonomiye dış politikadan ikili ilişkilere kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ SOHBET ETTİ
Erdoğan konuşmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası, çağlar ötesine uzanan kutlu bir mücadelenin adıdır. Bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. TBMM, milli mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Bugün de gerek 27'nci dönem boyunca çıkartılan kanunlarla, gerek halen komisyonlarda ve genel kurul gündeminde bekleyen tekliflerle, gerekse bundan sonra gündeme gelecek çalışmalarla meclisimizin tarihi misyonunu hakkıyla yerine getirdiğine ve getireceğine inanıyorum" dedi.