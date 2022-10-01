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    • 01.10.2022 09:32
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    • 01.10.2022 09:45
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    Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Yarın dışarı çıkacaklar şemsiyelerini unutmasın

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı. Bugün, yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yarın ise yurdun batısında, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

    Meteoroloji’den sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak yarın, Türkiye'nin batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

    MEVSİM NORMALLERİNDE
    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara:     Parçalı ve az bulutlu 28

    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

        İzmir: Az bulutlu 32

        Adana: Az bulutlu 35

        Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32


            Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

            Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

            Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

                Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

                SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
                Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasına göre yarın ise yurdun batısında, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

                İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yaşanacak muhtemel su baskını ve taşkınlar için dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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                Haberler Güncel Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Yarın dışarı çıkacaklar şemsiyelerini unutmasın
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