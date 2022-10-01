Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Yarın dışarı çıkacaklar şemsiyelerini unutmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak yarın, Türkiye'nin batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.