Artvin'de korku dolu anlar! Kaynak yapılan kamyonun yakıt deposu patladı

Artvin'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
ÖNCE PATLAMA SONRA YANGIN
Adnan Karaibrahimoğlu'na ait iş yerinde bir kamyonun yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
Yaralanan iş yeri sahibi Adnan Karaibrahimoğlu ile ismi öğrenilemeyen çalışanı ve kamyon sürücüsü, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.