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    • 30.09.2022 13:20
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    • 30.09.2022 13:23
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    Artvin'de korku dolu anlar! Kaynak yapılan kamyonun yakıt deposu patladı

    Son dakika haberleri... Artvin'de korku dolu anlar yaşandı. Bir kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

    Korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

    Artvin'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

    ÖNCE PATLAMA SONRA YANGIN
    Adnan Karaibrahimoğlu'na ait iş yerinde bir kamyonun yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı.

    İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

    Yaralanan iş yeri sahibi Adnan Karaibrahimoğlu ile ismi öğrenilemeyen çalışanı ve kamyon sürücüsü, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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    Haberler Güncel Artvin'de korku dolu anlar! Kaynak yapılan kamyonun yakıt deposu patladı
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