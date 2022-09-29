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    • 29.09.2022 14:58
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    • 29.09.2022 15:16
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'ta önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Kandil'e hava harekatı yapıldığını açıklayarak, "TSK, Asos'ta 140 kilometre derinliğe girdi ve 16 terörist mağarasını vurdu. Bizim herhangi bir işgalimiz söz konusu değil." dedi.

    Bakan Hulusi Akar’dan Şırnak’ta önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'ta önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

    Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde. TSK başta Kıbrıs'ta olmak üzere Azerbaycan Türkü'nü Libya'daki kardeşlerimizin de haklı davasında yanında olmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir. Suriyeli, Iraklı vatandaşlar kardeşlerimiz bizim meselemiz teröristler. Pençe Harekatları devam ediyor, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla. Teröristler nerede hedefimiz orası.

    TSK'DAN HAREKAT

    TSK, Asos'ta 140 kilometre derinliğe girdi ve 16 terörist mağarasını vurdu. Bizim herhangi bir işgalimiz söz konusu değil.

    Türkler ve Kürtler kardeştir, biz biriz ve beraberiz. Tek yumruğuz tek gücüz. Bunun için sadece bugün değil geçmişte de fitne teşebbüsleri oldu. Bugüne kadar direndik, direnmeye devam edeceğiz. Bütün şehitliklerde Kürt, Arap, Türk yan yana yatıyor. Canımızı beraber ortaya koyduk. Fitneye fesata su taşımayalım.

    YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLAR
    Yunanistan'ın provokatif eylemleri Türkiye'ye karşı son derece saldırgan tavır sergiliyorlar. Biz görüşmeler yoluyla çözüm peşindeyiz. Maalesef Yunanistan kötü komşu niteliğinde, işleri karıştırmak istiyorlar. Aklıselim sahibi Yunanlıların bunlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ege'deki zenginliklerin barışçıl şekilde paylaşılmasını istiyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Bakan Hulusi Akar’dan Şırnak’ta önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar
        SON DAKİKA