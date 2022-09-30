Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Yüzde 12'ye düşürdük yetmez

Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Faiz ve enflasyonla ilgili önemli açıklamalar yaptı:



En büyük savaşım faizledir. Savaşım faizledir. 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım.



Önümüzdeki PPK toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Tabii aramızda faiz politikasını yüksek faizi savunanlar yok mu? Var.



Başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyor. Ama Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor, düşük faizi savunan politika güdüyor. İnşallah yılbaşından sonra enflasyonun düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum.



Yatırım kredilerinde ben diyorum ki, siz kamu bankalarının kapısını aşındırın. Özel sektör bankaları ne yapar ne eder bilmem. Kamu bankalarına talimatım var: Yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, destek vereceksiniz.



Kamu bankalarına sesleniyorum, zorlaştırıcı olmayacaksınız. Böyle bir kredi için başvuran esnaf olduğu zaman onlara da imkanlarınız neye el veriyorsa bu desteği inşallah kredi konusunda sağlayacaksınız. Herhalde Ziraat, Vakıf bu dediklerimi duymuştur.



Başkan Erdoğan, "Esnaflarımıza Halkbank'tan 234 milyar lira kaynak sağladık. Halkbank daha önce devletin ve finans sektörünün kaynakları sadece belli sermaye çevrelerine akarken biz bu imkanları esnaf ve sanatkarlara sunduk" dedi.



MÜZAKERELERE BİR ŞANS DAHA VERİN

Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü. Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı'ndan Ukrayna ile müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

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