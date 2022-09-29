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    • 30.09.2022 01:40
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    Son dakika: Mersin'de PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

    Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.

    AJANSLAR
    Mersin’de PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

    Bu kapsamda, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



    OPERASYON YAPILDI
    Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı.

    Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.

    BİR ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
    Polis, ikametinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmasını sürdürüyor.
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