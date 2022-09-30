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    Altı kez toplanan altılı masa, adayını açıklamadı! TAKVİM de 'sürpriz altılı'yı sıraladı...

    Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği, CHP ve İYİ Parti'nin başı çektiği 6'lı masa tam 6 kez bir araya geldi. Ancak hiçbir toplantıda aday ismi açıklanmadı. TAKVİM Gazetesi, 30 Eylül tarihli 'Sürpriz Altılı' başlıklı manşetinde konuyu ele aldı.

    Sürpriz altılı

    Altılı masa, 6 kez toplandı. 'bir aday' çıkaramadı! Hepsı, 'kazanacak isim' bulmakta ısrarlı... Ama hiçbiri, gönlünde yatan aslanı açıklamadı.TAKVİM de "sürpriz Altılı"yı sıraladı.



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    Haberler Güncel Altı kez toplanan altılı masa, adayını açıklamadı! TAKVİM de 'sürpriz altılı'yı sıraladı...
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