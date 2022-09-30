Altı kez toplanan altılı masa, adayını açıklamadı! TAKVİM de 'sürpriz altılı'yı sıraladı...

Altılı masa, 6 kez toplandı. 'bir aday' çıkaramadı! Hepsı, 'kazanacak isim' bulmakta ısrarlı... Ama hiçbiri, gönlünde yatan aslanı açıklamadı.TAKVİM de "sürpriz Altılı"yı sıraladı.







Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Adayın adı 'Ahmet' olmalı... Her yere koşturmalı, etrafını coşturmalı, bütün yarışları kazanmalı... Buldum! 7 kez peş peşe Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Aday olmayacağım dedim bir kere! Ama gönlüm "kazanacak aday" istiyooor! Deneyimli biri gerekiyooor! O yüzden adayım: Survivooor Nisa Bölükbaşı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ben, hep ben. 13 seçim kaybetsem de ben! Ama desteği hissediyorum! O zaman tek adayım var, espride kötü, gişede iyi: Bay Erşan Kuneri



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Benim gibi işin içinde olmalı! Sahada ve saha dışında kazanmalı! 6'lı masanın 'saadeti' için adayım, futbolun, filmlerın ve reklamların yıldızı: Yılmaz Vural

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Afgan ev sahibim "akrabam gelecek" dedi, beni kapı dışarı etti! Bana göre en iyi aday, evini kurtaran, karısından 15 milyon dolar kazanan Johnny Deep



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Adayımı seçerim, paranın başına geçerim! İşte tercihim: Karizma onda... Enerji bolca... Karnımız da doydukça... Zannımca en iyi aday Danilo Zanna