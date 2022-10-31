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    • 31.10.2022 08:05
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    • 31.10.2022 08:05
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    2022 PMYO mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı, hangi tarihte ilan edilecek? pa.edu.tr 'de adresinde...

    Binlerce polis adayı uzun zamandır PMYO mülakat sonuçlarını bekliyor. Günler ilerledikçe aramalar daha da sıklaşıyor. Peki, PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    PMYO mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı?

    Binlerce polis adayı uzun zamandır PMYO mülakat sonuçlarını bekliyor. Günler ilerledikçe aramalar daha da sıklaşıyor. Peki, PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    PMYO mülakat sonuç tarihi henüz açıklanmış değil. Geçen yıl sonuçlar kasım ayının ilk haftasında açıklanmıştı. Bu yılda gözler kasım ayına çevirlmiş durumda.

    Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

        SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

        Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.

        Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

        Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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        Haberler Güncel 2022 PMYO mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı, hangi tarihte ilan edilecek? pa.edu.tr 'de adresinde...
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