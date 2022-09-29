İşbirlikçiler elde! Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren teröristler irtibatlı kişilere operasyon!

Mersin Mezitli'de gazeteci kılıklı canlı bomba Dilşah Ercan ve yanındaki diğer PKK'lı terörist kadının polis memuru Sedat Gezer'i şehit etmesi sonrası güvenlik güçleri şok operasyonlar yaptı. Mersin Cumhuriyet Savcılığı, 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. PKK'lı hainlerle işbirliği içinde oldukları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı. Bunların arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de olduğu açıklandı. Ayrıca 17 belediye çalışanı da gözaltı listesinde olduğu anlaşıldı. Zanlıların sorgularına başlandı.