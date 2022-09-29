Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: CHP milli güvenlik sorunudur

Başkan Erdoğan, özel bir haber kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İşte Erdoğan'dan çok çarpıcı mesajlar:



Cevapsız kalmayacak: Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının izahı yok. Bizim orada 40 bine yakın askerimiz var. Bu son adım da cevapsız kalmayacak, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için ne gerekiyorsa yapılacak.