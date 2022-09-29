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    Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: CHP milli güvenlik sorunudur

    Erdoğan, Mersin’deki saldırıyı düzenleyen teröristin CHP’nin raporunda yer almasına sert tepki gösterdi: Raporu hala resmi internet sitelerinde gezdiriyorlar, demek ki teröristin arkasındalar.

    CHP milli güvenlik sorunudur

    Başkan Erdoğan, özel bir haber kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    İşte Erdoğan'dan çok çarpıcı mesajlar:

    Cevapsız kalmayacak: Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının izahı yok. Bizim orada 40 bine yakın askerimiz var. Bu son adım da cevapsız kalmayacak, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için ne gerekiyorsa yapılacak.



    Müsade etmesinler: ABD'nin Sisam'a Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil. Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir.

    Gereğini yaparız: (Suriye) Milli güvenliğimizi tehdit eden yerlere karşı gerekli adımı atarız.

    Asgari ücret aralık'ta: Asgari ücret açıklaması Aralık'ta yapılacak. EYT'yi son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız.



    Hedef 1 milyon: (Sosyal konut projesi) Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

    Putin kafasına koyduysa yapar: Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar.

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    Haberler Güncel Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: CHP milli güvenlik sorunudur
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