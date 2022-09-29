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    • Güncel
    • 29.09.2022 23:36
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    • 29.09.2022 23:36
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    Yunanistan'ın ölüme ittiği 46 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım isteyen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun ilçesinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunan ölüme itti Sahil Güvenlik kurtardı!

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Seferihisar ilçesi açıklarında da geri itilen lastik bottaki 7 göçmen, ekiplerce karaya çıkartıldı.

    Öte yandan Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları lastik bot içerisindeki 34 göçmeni yakaladı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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    Haberler Güncel Yunanistan'ın ölüme ittiği 46 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
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