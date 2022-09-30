İçişleri Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz?"

Mersin'deki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan’ın adının CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer almasının ardından CHP'den akla ziyan açıklamalar gelmeye devam ediyor. PKK'yı aklamak için hain saldırıyı ilk önce DEAŞ'ın üzerine yıkıp sonrasında da "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarılan CHP'liler şimdi de PKK'nın sözcülüğüne soyundu. Özgür Özel'in rezaleti perdelemek için milli medyayı tehditler savurmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da PKK'dan talimat almışçasına Dilşah Ercan isimli teröristin hala dağda olduğunu savundu. Devletin değil PKK'nın açıklamalarına referans alan Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.