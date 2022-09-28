Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yunanistan'ı kimse kurtaramaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:

Batı Trakya ve Adalar'a yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir.

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetini gayet iyi biliyoruz. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek; ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız.

Netice itibarıyla o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz ve halen yaşayan çok sayıda soydaşımız, dindaşımız var.

Yunanistan'a hatırlatmak isteriz. Kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz.

Başkan Erdoğan, "2023 için müjdeyi vereyim. Rekor bir oyla Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Allah'ın izniyle göğüsleyebiliriz. Ben buna inanıyorum" dedi.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN