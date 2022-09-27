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    • 27.09.2022 08:31
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    6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu

    İzmir merkezli 6 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'si muvazzaf 4 asker ile 12 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

    6 ilde FETÖ operasyonu

    İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    12 ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİ ARANIYOR
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen, 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2'si muvazzaf 4 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    DIŞİŞLERİ YAPILANMASINA OPERASYON
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 5 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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