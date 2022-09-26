İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hizmete açılıyor





GÜNDE 1,2 MİLYON YOLCU

12 Eylül'de hattın test sürüşüne katılan Bakan Karaimsailoğlu yaptığı açıklamada, "Bu hattımız Kadıköy meydandan başlayarak yine Uzunçayır, Maltepe, Göztepe, Anadolu Adliyesi ve Pendik D100'ü takip eden hattın 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen bağlantısı. Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımız sayılı günler sonra İstanbullularla buluşacak. İnşallah, dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanında da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız" diye konuşmuştu.