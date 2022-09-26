İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 2 Ekim'de yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden #U Çalışıyor, İstanbul #Ulaşıyor etiketiyle açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Kadıköy'den Havalimanına kesintisiz metro bağlantısı Pazar günü milletimizin hizmetinde!" ifadelerine yer verdi.
GÜNDE 1,2 MİLYON YOLCU
12 Eylül'de hattın test sürüşüne katılan Bakan Karaimsailoğlu yaptığı açıklamada, "Bu hattımız Kadıköy meydandan başlayarak yine Uzunçayır, Maltepe, Göztepe, Anadolu Adliyesi ve Pendik D100'ü takip eden hattın 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen bağlantısı. Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımız sayılı günler sonra İstanbullularla buluşacak. İnşallah, dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanında da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız" diye konuşmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan da Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 2 Ekim'de açılacağı müjdesini Kabine Toplantısı sonrası duyurmuştu. Erdoğan, "İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik, o da bitti. Tüm bu projeleri ekim ayı içinde inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Bu eser ve hizmet şöleninin açılışını önümüzdeki pazar günü, 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen metro hattıyla yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.