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    • Güncel
    • 26.09.2022 20:45
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    • 26.09.2022 20:45
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    İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hizmete açılıyor

    Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 2 Ekim'den itibaren yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu paylaşımında, "#U Çalışıyor, İstanbul #Ulaşıyor" ifadelerini kullandı. Metro hattının günlük 1,2 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenirken, akıllara yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Bu ne demek arkadaşlar Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" şeklindeki açıklaması geldi.

    Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hizmete açılıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 2 Ekim'de yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden #U Çalışıyor, İstanbul #Ulaşıyor etiketiyle açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Kadıköy'den Havalimanına kesintisiz metro bağlantısı Pazar günü milletimizin hizmetinde!" ifadelerine yer verdi.



    GÜNDE 1,2 MİLYON YOLCU
    12 Eylül'de hattın test sürüşüne katılan Bakan Karaimsailoğlu yaptığı açıklamada, "Bu hattımız Kadıköy meydandan başlayarak yine Uzunçayır, Maltepe, Göztepe, Anadolu Adliyesi ve Pendik D100'ü takip eden hattın 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen bağlantısı. Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımız sayılı günler sonra İstanbullularla buluşacak. İnşallah, dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanında da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız" diye konuşmuştu.

    BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURMUŞTU
    Başkan Erdoğan da Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 2 Ekim'de açılacağı müjdesini Kabine Toplantısı sonrası duyurmuştu. Erdoğan, "İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik, o da bitti. Tüm bu projeleri ekim ayı içinde inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Bu eser ve hizmet şöleninin açılışını önümüzdeki pazar günü, 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen metro hattıyla yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        KILIÇDAROĞLU: UÇAK İNMEYEN YERE HAVALİMANI MI YAPILIR?
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Bu ne demek arkadaşlar Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer' diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nın inşasına karşı çıkmıştı.

        2 HAT DAHA YOLDA
        Sabiha Gökçen-Pendik hattının yanı sıra İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak "Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro" ile "İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe" hatlarının da yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada bu hatlarla ilgili "İstanbul'u demir ağlarla örmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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