Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.09.2022 20:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2022 20:27
    ABONE OL

    THY bazı bölgeler için uçuşlarını durdurma kararını uzattı

    Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bazı bölgelere uçuşlarını durdurma kararını uzattı. Açıklama THY'nin sosyal medya hesaplarından yapıldı.

    THY’den flaş Rusya ve Ukrayna kararı

    Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ben Bu Cihana Sığmazam
    Haberler Güncel THY bazı bölgeler için uçuşlarını durdurma kararını uzattı
        SON DAKİKA