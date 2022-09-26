Başkan Erdoğan, Türk Dil Bayramı paylaşımı : Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.







Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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