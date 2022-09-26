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    • Güncel
    • 26.09.2022 19:02
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    • 26.09.2022 19:02
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    Başkan Erdoğan, Türk Dil Bayramı paylaşımı : Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için...

    Başkan Erdoğan, Türk Dil Bayramı'na ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.

    Başkan Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



    Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Türk Dil Bayramı paylaşımı : Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için...
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