Başkan Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
Enerji ve emtiadaki yükselişler nedeniyle olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz. İnşallah Karadeniz'den doğal gazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.
Enflasyonu önce makul düzeye indirip, sonra da tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Biz geçmişte yaptık mı? Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil.
İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığına ezdirmedik. Küçük esnaflarımızı da güçlendirmeye gayret edeceğiz.
Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedelini 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarı da vergi indirimi istisnasına girecektir.
2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma giderinin bin liraya kadar olan kısmı, gelir vergisi ve sigorta Uluslararası anlaşmalara göre Sisam ve Midilli, "Gayri Askeri Statüdeki adalar" olarak biliniyor. Ancak Yunanistan, bu anlaşmaları hiçe sayıyor.
Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'yi arkasına alarak Türkiye'ye kafa tutmasına tepkiler çığ gibi arttı. Kiriakos Miçotakis kesintisinden muaf tutuyoruz.
Yurt dışındaki inşaatlarda Türk işçi çalıştıran işletmeler gelir vergisi ödemeyecek. Yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımızın insanlarımızı istihdam etmelerini istiyoruz.
Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Hasta yakınlarına 'Geçmiş olsun' dedi.