Başkan Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına önemli açıklamalarda bulundu





Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedelini 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarı da vergi indirimi istisnasına girecektir.

2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma giderinin bin liraya kadar olan kısmı, gelir vergisi ve sigorta Uluslararası anlaşmalara göre Sisam ve Midilli, "Gayri Askeri Statüdeki adalar" olarak biliniyor. Ancak Yunanistan, bu anlaşmaları hiçe sayıyor.

Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'yi arkasına alarak Türkiye'ye kafa tutmasına tepkiler çığ gibi arttı. Kiriakos Miçotakis kesintisinden muaf tutuyoruz.

Yurt dışındaki inşaatlarda Türk işçi çalıştıran işletmeler gelir vergisi ödemeyecek. Yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımızın insanlarımızı istihdam etmelerini istiyoruz.