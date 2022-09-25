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    • Güncel
    • 25.09.2022 21:52
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    • 25.09.2022 21:52
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    Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşliğiyle birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
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