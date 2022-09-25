Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Başkan Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.
- Güncel
- 25.09.2022 21:52
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- Son Güncelleme:
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- 25.09.2022 21:52
Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşliğiyle birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.