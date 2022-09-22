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    100 numara ihmal! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin umursamazlığı bir canı hayattan kopardı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi 450 milyon lira harcadı. Konak ve Karşıya tramvaylarını hizmete açtı. Ancak personel için tuvalet yapmadı! Bez kullanmak zorunda kalan çalışanların çağrısına da kulak tıkadı! Ancak skandal bununla kalmadı. Güvenlik Hülya Onaylı, önceki gün ihtiyacını karşılamak için görev yerinden ayrıldı. Yolun karşısına geçerken aracın altında aldı. Kurtarılamadı.

    100 numara ihmal

    CHP'li belediyeler, hizmete değil işkenceye imza attı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017'de Konak ve Karşıyaka tramvaylarını hizmete açtı. Ancak duraklara, görevli personel için tuvalet yapmadı! İstasyonlarda tek başına çalışan kadın güvenlikler, yasak olduğu için görev yerini bırakamadı. Tuvalet de olmadığı için bez kullandı! Geçtiğimiz yıl TAKVİM'in gündeme taşıdığı skandala tepki yağdı. Ancak ne tepkiler ne de uyarılar dikkate alındı.



    İşte bu ihmal genç bir anneyi hayattan kopardı. Önceki gün Konak Köprü durağında çalışan güvenlik Hülya Onaylı, tuvalete gitmek için görev yerinden ayrıldı. Karşıya geçmek istediği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Onaylı'nın ölümü büyük tepki aldı.



    DİSK/Genel İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, "Acımız büyük. 1 ve 3 yaşındaki iki çocuk annesiz kaldı. Hülya arkadaşımızı bir iş cinayetine kurban vermiş bulunmaktayız. Hülya arkadaşımızı asla unutturmayacağız" ifadesini kullandı.



        HALKTAN TEPKİ YAĞDI: BU RESMEN CİNAYET
        Dün, olayın yaşandığı tramvay durağına giden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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        Haberler Güncel 100 numara ihmal! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin umursamazlığı bir canı hayattan kopardı
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