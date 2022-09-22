100 numara ihmal! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin umursamazlığı bir canı hayattan kopardı

CHP'li belediyeler, hizmete değil işkenceye imza attı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017'de Konak ve Karşıyaka tramvaylarını hizmete açtı. Ancak duraklara, görevli personel için tuvalet yapmadı! İstasyonlarda tek başına çalışan kadın güvenlikler, yasak olduğu için görev yerini bırakamadı. Tuvalet de olmadığı için bez kullandı! Geçtiğimiz yıl TAKVİM'in gündeme taşıdığı skandala tepki yağdı. Ancak ne tepkiler ne de uyarılar dikkate alındı.