İşte Meral Akşener'in babasının İsmet İnönü ile olan fotoğrafı! Van'dan poz ve 'Diyarbakır' bilmecesi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün ismini veto eden ve destek vermeyenlere yönelik "Karar verin benimle misiniz?" çıkışını yaptı.
Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, belli planlar çerçevesinde destek verirken İYİ Parti'den Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaptı.
Daha sonra ilginç bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Millet İttifakı'nın kurulmasını anlatırken "CHP benim babamın partisi" ifadelerini kullandı.
Kocaeli'de bir açılışta konuşan ve "Biz İyi Parti'yi kurduk, tam seçime gideceğiz 24 Haziran'da seçim kararı alındı. YSK'dan tersine bir sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. " diyen Akşener, ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gittiğini söyledi.
"CHP BENİM BABAMIN PARTİSİ"
Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağını ifade eden Akşener, CHP'yle ilgili de şunları söyledi;
"BABAMIN İNÖNÜYLE FOTOĞRAFI VAR"
"CHP'ye İyi Parti olarak teklif götürdük. Bu arada CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnöünü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız"
Meral Akşener babası Tahir Ömer Gürer ve annesi Sıddıka Gürer ile birlikte...