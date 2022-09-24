İşte Meral Akşener'in babasının İsmet İnönü ile olan fotoğrafı! Van'dan poz ve 'Diyarbakır' bilmecesi...

AKŞENER YILLAR SONRA: BABAM DİYARBAKIRLI

Akşener yıllar sonra ise babasının Diyarbakırlı olduğunu söylüyor... Oda TV'de 2017 yılında yayınlanan bir haber de Akşener'in şu ifadeleri yer alıyor, "Babamın ailesi Yunanistan'a Diyarbakır'dan gitme. Burada Küçükkadı köy ile Büyükkadı köyü var, oradan gitme." diye konuştu.

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Öte yandan o fotoğrafı paylaşan Cemal Toptancı'nın Akşener tarafından yapılan, "Babam Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderildi" sözleri sonrası yaptığı açıklamayla da gündeme geldi.