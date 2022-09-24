Meral Akşener'in babası Tahir Ömer Gürer kimdir? Tahir Ömer Gürer kökeni ne, aslen nereli?

1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekili olarak meclise giren Akşener, 1996 ve 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde içişleri bakanı olarak görevini sürdürmüştür. Akşener, 2007, 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmemiştir. 25 Ekim 2017'den itibaren kendisinin liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin genel başkanıdır. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.