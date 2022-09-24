Meral Akşener'in babası Tahir Ömer Gürer kimdir? Tahir Ömer Gürer kökeni ne, aslen nereli?

Selanik'ten Kocaeli'ye göç eden muhacir bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır.
TAHİR ÖMER GÜRER KİMDİR?
Meral Akşener ve Nihat Gürer'in babası Tahir Ömer Gürer Selanik'ten Kocaeli'ye göç edene Türklerdendir.
MERAL AKŞENER İN ANNE BABASİ NERELİ?
Erken yaşamı ve kariyeri. Selanik'ten Kocaeli'ye göç eden Balkan Türk'ü bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 tarihinde Tahir Ömer Bey ve Sıdıka Hanım'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu.