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    • Güncel
    • 24.09.2022 13:18
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    • 24.09.2022 13:18
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    Meral Akşener'in babası Tahir Ömer Gürer kimdir? Tahir Ömer Gürer kökeni ne, aslen nereli?

    Meral Akşener'in babası hakkında detaylar merak ediliyor. Meral Akşener'in babası Tahir Ömer Gürer'in fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Tahir Ömer Gürer kimdir, nereli? Meral Akşener'in babası Tahir Ömer Gürer kimdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Meral Akşener’in babası Tahir Ömer Gürer kimdir?

    Selanik'ten Kocaeli'ye göç eden muhacir bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır.

    TAHİR ÖMER GÜRER KİMDİR?

    Meral Akşener ve Nihat Gürer'in babası Tahir Ömer Gürer Selanik'ten Kocaeli'ye göç edene Türklerdendir.

    MERAL AKŞENER İN ANNE BABASİ NERELİ?

    Erken yaşamı ve kariyeri. Selanik'ten Kocaeli'ye göç eden Balkan Türk'ü bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 tarihinde Tahir Ömer Bey ve Sıdıka Hanım'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu.

        MERAL AKŞENER KİMDİR?

        Meral Akşener 18 Temmuz 1956; Gündoğdu'da dünyaya geldi. Türk akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Parti'nin kurucusu ve aynı zamanda genel başkanıdır.

        1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekili olarak meclise giren Akşener, 1996 ve 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde içişleri bakanı olarak görevini sürdürmüştür. Akşener, 2007, 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmemiştir. 25 Ekim 2017'den itibaren kendisinin liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin genel başkanıdır. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.
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