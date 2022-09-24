Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2022 22:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2022 22:39
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulansa yol vermek istemeyen sürücüye tepki: "Bir hastanın hayatını riske attı"

    Beşiktaş'ta cip sürücüsünün hasta taşıyan ambulans şoförüyle "ters yön" tartışması araç içi kamerasınca kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya tepki gösterek, "Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bir hastanın hayatını riske attı

    Beşiktaş'ta cip sürücüsünün hasta taşıyan ambulans şoförüyle "ters yön" tartışması araç içi kamerasınca kaydedildi.

    CİP SÜRÜCÜSÜ TERS YÖN GEREKÇESİYLE AMBULANSA YOL VERMEK İSTEMEDİ | VİDEO İZLE


    Alınan bilgiye göre, 15 Eylül'de yaşanan olayda, Beşiktaş'ta kadın cip sürücüsü, ters yönden geldiği gerekçesiyle hasta taşıyan ambulansa yol vermek istemedi.

    Görüntülerde, sürücünün hastaneye yetişmeye çalışan ve ters yöne giren ambulans şoförüne, "Siz ambulanssınız diye her şeyi ihlal edemezsiniz, biliyorsunuz değil mi? Ve hasta taşımıyorsun şu anda." demesi yer alıyor.

    Ambulans şoförünün, "Hanımefendi, gelin bakın isterseniz. İnin aşağı, bakabilirsiniz. Sinirlenmenize gerek yok." şeklindeki cevabı da görüntülerde bulunuyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya tepki gösterek, "Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" dedi.

        "TERS YÖNE GİRMEK ZORUNDA KALDIK"
        Ambulansı kullanan Metin Topuz, Beşiktaş'tan Etiler'e giderken çağrı aldıklarını anlattı.

        89 yaşında solunum sıkıntısı olan hastaya hızlı şekilde müdahale ettiklerini, bunun ardından hastayı ambulansa bindirdikten sonra çıkış yaptıklarını anlatan Topuz, şöyle devam etti:

        "O esnada caddeye en yakın ters yön vardı. Ters yöne girmek zorunda kaldık. Karşıdan gelen bir kadın sürücü yanımıza çapraz yanaştı. Bize, "Siz ambulanssınız diye her şeyi ihlal edemezsiniz, biliyorsunuz değil mi? Ve hasta taşımıyorsun şu anda.' diyerek ön yargıda bulundu. Ben 'Gelip, inip bakabilirsiniz.' dedim. Kendisi bana 'Normal yoldan gitmen gerekiyor.' dedi. Ben çok fazla oralı olmadım çünkü yanımda hasta yakını da vardı zaten. Arkada sağlıkçılarımız hastamıza müdahale ediyor. Ben de bir an önce hastamızı hastaneye yetiştirme çabasındayım. Kadın sürücü çapraz yanaştığı esnada ben o anda dar sokaktan çıkmaya çalışıyordum. Biz yaklaşık 4 dakika o mevkide cebelleştik, çıkamadık."

        Hasta yakınının sürücüye durumu izah ettiğini dile getiren Topuz, yine de inanmayan sürücüyü bir vatandaşın sakinleştirdiğini ve yolun açıldığını kaydetti.

        "BİZİ GÖRDÜKLERİ ZAMAN FERMUAR SİSTEMİNİ UYGULAYABİLİRLER"
        Topuz, 4 dakika içinde oradan çıkıp hastayı hızlı şekilde hastaneye yetiştirdiklerini aktararak, "Kadın sürücünün bizi oyalaması 89 yaşındaki solunum sıkıntısı olan hastamızın ölümüne sebep olabilirdi. Biz ambulans şoförleri olarak trafikte çok çaba sarf ediyoruz. Ambulans sireni duydukları, bizi gördükleri zaman fermuar sistemini uygulayabilirler. Acil durumda saniyelerin önemli olduğunu unutmayalım. Tüm ambulans şoförleri olarak bizlere karşı sağduyulu olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bay Kemal Sakarya’nın nerede olduğunu bilmiyor
        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulansa yol vermek istemeyen sürücüye tepki: "Bir hastanın hayatını riske attı"
            SON DAKİKA