Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulansa yol vermek istemeyen sürücüye tepki: "Bir hastanın hayatını riske attı"

"TERS YÖNE GİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Ambulansı kullanan Metin Topuz, Beşiktaş'tan Etiler'e giderken çağrı aldıklarını anlattı.

89 yaşında solunum sıkıntısı olan hastaya hızlı şekilde müdahale ettiklerini, bunun ardından hastayı ambulansa bindirdikten sonra çıkış yaptıklarını anlatan Topuz, şöyle devam etti:

"O esnada caddeye en yakın ters yön vardı. Ters yöne girmek zorunda kaldık. Karşıdan gelen bir kadın sürücü yanımıza çapraz yanaştı. Bize, "Siz ambulanssınız diye her şeyi ihlal edemezsiniz, biliyorsunuz değil mi? Ve hasta taşımıyorsun şu anda.' diyerek ön yargıda bulundu. Ben 'Gelip, inip bakabilirsiniz.' dedim. Kendisi bana 'Normal yoldan gitmen gerekiyor.' dedi. Ben çok fazla oralı olmadım çünkü yanımda hasta yakını da vardı zaten. Arkada sağlıkçılarımız hastamıza müdahale ediyor. Ben de bir an önce hastamızı hastaneye yetiştirme çabasındayım. Kadın sürücü çapraz yanaştığı esnada ben o anda dar sokaktan çıkmaya çalışıyordum. Biz yaklaşık 4 dakika o mevkide cebelleştik, çıkamadık."