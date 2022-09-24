Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulansa yol vermek istemeyen sürücüye tepki: "Bir hastanın hayatını riske attı"

Beşiktaş'ta cip sürücüsünün hasta taşıyan ambulans şoförüyle "ters yön" tartışması araç içi kamerasınca kaydedildi.
CİP SÜRÜCÜSÜ TERS YÖN GEREKÇESİYLE AMBULANSA YOL VERMEK İSTEMEDİ | VİDEO İZLE
Alınan bilgiye göre, 15 Eylül'de yaşanan olayda, Beşiktaş'ta kadın cip sürücüsü, ters yönden geldiği gerekçesiyle hasta taşıyan ambulansa yol vermek istemedi.
Görüntülerde, sürücünün hastaneye yetişmeye çalışan ve ters yöne giren ambulans şoförüne, "Siz ambulanssınız diye her şeyi ihlal edemezsiniz, biliyorsunuz değil mi? Ve hasta taşımıyorsun şu anda." demesi yer alıyor.
Ambulans şoförünün, "Hanımefendi, gelin bakın isterseniz. İnin aşağı, bakabilirsiniz. Sinirlenmenize gerek yok." şeklindeki cevabı da görüntülerde bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya tepki gösterek, "Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" dedi.