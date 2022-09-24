ÖSYM'den "KPSS oturumunda poşeti açılmış soru kitapçığı" açıklaması: "Kamera kayıtları izletildi!"

Bahse konu ifade ile ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmeler ilgili adayla paylaşılmış ve dijital saate entegre kamera kayıtları izletilerek sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir."

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