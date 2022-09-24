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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaderine terk etti: Cennet Riva ölüyor!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaderine terk etti: Cennet Riva ölüyor!
24.09.2022 16:28

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Son dakika haberi! İstanbul’un doğal güzellikleri arasında bulunan Riva Deresi'ndeki kirlilik devam ediyor. 30 Mayıs 2020 yılında gündeme taşınan ‘Cennet Riva’ya zehir akıtılıyor’ haber sonrasında soluğu bölgede alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva’nın temizleneceğini belirterek program düzenlemişti. Ancak aradan geçen 2.5 yıla rağmen mega kentin cennet köşesinde herhangi bir gelişme olmadığı, kirliliğin ise öncesine göre daha çok arttığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, “Riva Deresi ölüyor. 27 aydır Ekrem İmamoğlu'nun keyfini bekleyen Riva Deresi, en kötü durumda 18 ay daha bekler. AK Parti'li İBB 2024'ten sonra ne gerekiyorsa yapar” dedi.

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