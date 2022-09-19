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    • Güncel
    • 19.09.2022 10:25
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    • 19.09.2022 10:25
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    28 Şubat artığı: Başörtüsü ve sakalı yasaklamaya kalktı, anında şutlandı

    Türkiye, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte sivil ve askeri alanda dini inançlara yönelik. baskı ve zulüm politikalarını geçmişte bıraktı. Ancak 28 Şubat'ı zihniyetinden silemeyen bazı sözde akademisyen, bürokrat ve askerler hala insan haklarına aykırı yasaklarda ısrarcı. Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayımladığı emirle müdürlükte görev yapan subay astsubay ile misafirlerin türban takmasını sakal bırakmasını yasakladı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Coşkun, Türk silahlı Kuvvetleri tarafından açığa alındı.

    28 Şubat artığı Albay’dan başörtüsü yasağı

    28 Şubat döneminde alınan inanç özgürlüğü ve insan haklarına aykırı başörtüsü yasağı, AK Parti döneminde başlayan reformlarla tarihe karışarak tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Ancak bazı kafalar o günden bu yana hiç değişmedi. Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrikasında görevli müdür Albay İlhan Coşkun, tarafından alınan yasak kararı bazılarının hala 28 Şubat zihniyetinden kurtulamadığını gösteriyor.

    YASAKÇI ZİHNİYET GÖREVDE
    Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, 6 Eylül'de türbanı ve sakalı yasaklayan bir emir yayımladı.

    Kurum içerisinde yayımlanan emirde; "Müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

    GÖREVDEN ALINDI
    Skandalın emirle ilgili Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Emirle ilgili gelen tepkiler üzerine Albay İlhan Coşkun "sehven imzaladım" diyerek geri adım atsa da bakanlık tarafından açığa alındı.

    Albay Coşkun'un 2011 yılında yayımlanan emri yenilediği ortaya çıkarken, bakanlık Coşkun'u görevden alarak hakkında soruşturma başlattı.

    'SEHVEN İMZALADIM' İNKARI
    Emrin 6 Eylül'de yayımlandığını belirten Büro Memursen Kayseri 2. Nolu Şube Başkanı Talip Şahin; "Aslında bu emir 2011 yılında yayınlanmış. Albay İlhan Coşkun aynı emri yeniliyor. Çarşamba günü de sehven imzaladım diyerek inkar ediyor.

        KAMİKAZELİK YAPIYOR
        Cuma akşamı da sayın bakanımız kendisini açığa aldı. Albay ilhan Coşkun kamikazelik yapıyor. Uyanan hücreler yavaş yavaş uyanıyor. Danıştay sakalı kılık kıyafet yönetmeliğinden çıkardığı halde sakal traşı olacaksınız diye personeli zorlayarak kanuna aykırı davranıyorlar.

        28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HORTLUYOR
        Bu şekilde keyfi uygulama yapıyorlar. Seçim yaklaştıkça 28 Şubat zihniyeti hortluyor. Kayseri'deki durum bunun en net göstergesi. Her seçim döneminde eski zihniyet alışkanlıklarını tekrardan her alanda göstermeye başlıyor" diye konuştu.

        YASAYI DA ÇİĞNEDİ
        "Demokratikleşme Paketi"         kapsamında kamuda başörtüsü yasağını kaldıran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak 8 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmişti.

        Başkan Erdoğan "Demokratikleşme Paketi"ni açıklarken, pakette yer alan sorunların, "çoğunluğu son 30 yıl olmak üzere, Cumhuriyet tarihi boyunca var olan sorunlar" olduğunu vurgulamış, paketin "on yılların tortusunu kaldırdığını, on yılların sorununa çözüm ürettiğini, kardeşliği güçlendireceğini" ifade etmişti.

        22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğü giren kararla birlikte ise; Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylara başörtüsü takabilme özgürlüğü getirilmişti. Düzenleme, askeri öğrencileri de kapsıyor.

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