28 Şubat artığı: Başörtüsü ve sakalı yasaklamaya kalktı, anında şutlandı

28 Şubat döneminde alınan inanç özgürlüğü ve insan haklarına aykırı başörtüsü yasağı, AK Parti döneminde başlayan reformlarla tarihe karışarak tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Ancak bazı kafalar o günden bu yana hiç değişmedi. Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrikasında görevli müdür Albay İlhan Coşkun, tarafından alınan yasak kararı bazılarının hala 28 Şubat zihniyetinden kurtulamadığını gösteriyor.
YASAKÇI ZİHNİYET GÖREVDE
Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, 6 Eylül'de türbanı ve sakalı yasaklayan bir emir yayımladı.
Kurum içerisinde yayımlanan emirde; "Müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
GÖREVDEN ALINDI
Skandalın emirle ilgili Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Emirle ilgili gelen tepkiler üzerine Albay İlhan Coşkun "sehven imzaladım" diyerek geri adım atsa da bakanlık tarafından açığa alındı.
Albay Coşkun'un 2011 yılında yayımlanan emri yenilediği ortaya çıkarken, bakanlık Coşkun'u görevden alarak hakkında soruşturma başlattı.
'SEHVEN İMZALADIM' İNKARI
Emrin 6 Eylül'de yayımlandığını belirten Büro Memursen Kayseri 2. Nolu Şube Başkanı Talip Şahin; "Aslında bu emir 2011 yılında yayınlanmış. Albay İlhan Coşkun aynı emri yeniliyor. Çarşamba günü de sehven imzaladım diyerek inkar ediyor.