28 Şubat artığı: Başörtüsü ve sakalı yasaklamaya kalktı, anında şutlandı

Kurum içerisinde yayımlanan emirde; "Müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

GÖREVDEN ALINDI

Skandalın emirle ilgili Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Emirle ilgili gelen tepkiler üzerine Albay İlhan Coşkun "sehven imzaladım" diyerek geri adım atsa da bakanlık tarafından açığa alındı.