Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2022 07:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2022 07:25
    ABONE OL

    Balıkesir'de komşular arasında bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

    Komşu kavgasında kan aktı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

    ÖNCE TARTIŞMA SONRA BIÇAKLI KAVGA
    Olay, Cennetayağı Mahallesi 723 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ender O.(45), komşusu Mehmet Zübeyir Bilier(57) ve oğlu Dünya Baran Bilier(17) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü.

    İki tarafın da bıçak kullandığı öne sürülen kavgada, Ender O., Mehmet Zübeyir Bilier ve Dünya Baran Bilier aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

    Yapılan müdahale sonrasında, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan baba Bilier ile oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ender O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgada hayatını kaybeden baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırma sonucu 2 adet bıçak ele geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mangır medyasında masaya Kılıçdaroğlu dayatması
    Haberler Güncel Balıkesir'de komşular arasında bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
        SON DAKİKA