Balıkesir'de komşular arasında bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

ÖNCE TARTIŞMA SONRA BIÇAKLI KAVGA

Olay, Cennetayağı Mahallesi 723 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ender O.(45), komşusu Mehmet Zübeyir Bilier(57) ve oğlu Dünya Baran Bilier(17) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü.

İki tarafın da bıçak kullandığı öne sürülen kavgada, Ender O., Mehmet Zübeyir Bilier ve Dünya Baran Bilier aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yapılan müdahale sonrasında, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan baba Bilier ile oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ender O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgada hayatını kaybeden baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırma sonucu 2 adet bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.