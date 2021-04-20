Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2021 21:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 21:10
    ABONE OL

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na çok sert tepki

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Aylan bebek' üzerinden yürüttüğü kara propagandaya çok sert tepki gösterdi.

    Altun'dan Kanas Canan'a çok sert tepki!

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebek üzerinden kara propaganda faaliyetine soyunmuş, tepki çeken bir paylaşıma imza atmıştı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Canan Kaftancıoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

    Altun, "Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz" dedi.

    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

    İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na çok sert tepki