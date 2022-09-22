Doğudan batıya 1 haftalık diplomasi turu! Başkan Erdoğan’dan peş peşe önemli temaslar

Akşam zirveye katılan liderlerle "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

SOSYAL MEDYADA SES GETİREN GÖRÜNTÜ

Gezi sırasında Putin ile özel sohbet de gerçekleştiren Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın liderlerle sohbetine ilişkin görüntüler, medyada geniş yer buldu.