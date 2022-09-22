Doğudan batıya 1 haftalık diplomasi turu! Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli temaslar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz çözen diplomasi siyasi son 1 haftada yine etkisini gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 günlük diplomasi trafiği 15 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi ile başladı, New York'taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarını tamamlamasıyla sona erdi. Erdoğan ülke liderleri ve siyasetçilerle önemli temaslar gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz çözen diplomasi siyasi son 1 haftada yine etkisini gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 günlük diplomasi trafiği 15 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi ile başladı, New York'taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarını tamamlamasıyla sona erdi. İşte Erdoğan'ın temasları...
Akşam zirveye katılan liderlerle "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.
SOSYAL MEDYADA SES GETİREN GÖRÜNTÜ
Gezi sırasında Putin ile özel sohbet de gerçekleştiren Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın liderlerle sohbetine ilişkin görüntüler, medyada geniş yer buldu.