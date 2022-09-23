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    • 23.09.2022 07:34
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    Adana'da DEAŞ'a şafak baskını: 7 gözaltı

    Son dakika haberi! Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adana’da DEAŞ’a şafak baskını

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti.

    Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti.

        Şafak vakti 7 adrese, özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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