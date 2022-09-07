3 MİLYON kişi aynı yayında! İşte yeni iPhone 14 | 7 Eylül Apple etkinliği CANLI YAYIN İZLE | iPhone 14 fiyatı, özellikleri neler?
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Apple etkinliği için nefesler tutuldu. Teknoloji hayranları iPhone 14 fiyatı ve özellikleri hakkında tüm detayları merak ediyor. Phone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 8 ve AirPods Pro 2 modelleri de etkinlikte tanıtılacak. Birçok farklı sürprizin de yer alacağı etkinlik başladı. Peki, iPhone 14 özellikleri neler? iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...
07.09.2022 20:41 - Son Güncelleme: 07.09.2022 20:58
Milyonlarca kişi tarafından beklenen Apple etkinliği başladı. iPhone 14 ve yanında birçok modelin tanıtılacağı etkinliği izlemek isteyen teknolojiseverler arama motorlarına yöneldi. İşte iPhone 14 fiyatı, özellikleri ve Apple etkinliği canlı yayını...