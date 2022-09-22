İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2’si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler tutuklandı! Caniye yardım edenler de kodese...

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.
18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan Atilla Ü.'nün de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Güler hakkında iki kez 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme' ve iki kez de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talep edildi.
Şüphelilerden Onur S. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U, ve Ferdi T., ile 18 yaşından küçük olan Atilla Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.