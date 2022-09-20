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Fatih'te 2 polisi vuran Güven Güler'i saklandığı viyadükte gören tanıktan şok sözler: Üzeri cephanelik gibiydi

Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran Güven Güler, Başakşehir'de bir viyadüğün altında yakalandı. Viyadüğün altında çadırda kalan ve operasyon öncesi şüpheliyi gören Emrah G. yaşananları anlattı.

20.09.2022 17:02 - Son Güncelleme: 20.09.2022 17:02
Fatih’te 2 polisi vuran Güven Güler’i saklandığı viyadükte gören tanıktan şok sözler: Üzeri cephanelik gibiydi

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

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Fatih’te 2 polisi vuran Güven Güler’i saklandığı viyadükte gören tanıktan şok sözler: Üzeri cephanelik gibiydi

Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler'in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı.

Fatih’te 2 polisi vuran Güven Güler’i saklandığı viyadükte gören tanıktan şok sözler: Üzeri cephanelik gibiydi

Yapılan araştırmalarda bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Sürdürülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi alındı.

Fatih’te 2 polisi vuran Güven Güler’i saklandığı viyadükte gören tanıktan şok sözler: Üzeri cephanelik gibiydi

KATLİAM YAPABİLİRDİ

Başakşehir'de dün 2 kişiyi öldürüp, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran Güven Güler, Başakşehir'de bir viyadüğün altında yakalandı.

Fatih’te 2 polisi vuran Güven Güler’i saklandığı viyadükte gören tanıktan şok sözler: Üzeri cephanelik gibiydi

Viyadüğün altında çadırda kalan ve operasyon öncesi şüpheliyi gören Emrah G. yaşananları anlattı.

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