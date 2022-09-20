Fatih'te 2 polisi vuran Güven Güler'i saklandığı viyadükte gören tanıktan şok sözler: Üzeri cephanelik gibiydi
Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran Güven Güler, Başakşehir'de bir viyadüğün altında yakalandı. Viyadüğün altında çadırda kalan ve operasyon öncesi şüpheliyi gören Emrah G. yaşananları anlattı.
20.09.2022 17:02 - Son Güncelleme: 20.09.2022 17:02
Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler'in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı.
KATLİAM YAPABİLİRDİ
Başakşehir'de dün 2 kişiyi öldürüp, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran Güven Güler, Başakşehir'de bir viyadüğün altında yakalandı.