İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı'nı öğrencilerin kullanımına kapattı! Karara tepki yağdı





ÖĞRENCİLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Üniversite öğrencileri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi birçok sınava hazırlanmak için kütüphaneyi kullanan öğrenciler, alınan karara tepki göstererek, yanlıştan dönülmesini istedi.

Nurcan Akgül, yaptığı açıklamada, stajyer avukat olduğunu ve KPSS'ye hazırlandığını söyledi.

Akgül, Atatürk Kitaplığı'na sınava çalışmak için geldiğini ve diğer kütüphaneye yönlendirilmesinin ardından dışarı çıktığını ifade etti.

Atatürk Kitaplığı'na girdiğinde, yetkililerin "Burası sadece araştırma kütüphanesi olarak kullanımda, ders çalışmak için diğer binaya geçiş yaptık." denildiğini aktaran Akgül, Atatürk Kitaplığı'nı önceden kullandığını ve kütüphanenin eskiden 7 gün 24 saat açık olmasının bir avantaj olduğunu belirtti.



Akgül, "Atatürk Kitaplığı'nın ulaşımı da rahattı. Bu durum öğrenciler için bir avantajdı. Kitaplığın bir tarihi, geçmişi var. Bahçe alanı olarak da kullanımı güzel bir yerdi. İnsanların belli bir alışkanlıkları var. Mimarlar da gelip alt katta çizim yapıyorlardı. Onlar için de güzel bir binaydı." dedi.