İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı'nı öğrencilerin kullanımına kapattı! Karara tepki yağdı

Hizmetlerinden çok skandallarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı.
Kentte 1981 yılından bu yana Beyoğlu'ndaki binada İBB'ye bağlı olarak halka ve araştırmacılara hizmet veren Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden Atatürk Kitaplığı, 5 Eylül itibarıyla alınan kararla öğrencilerin kullanımına kapatıldı.
Atatürk Kitaplığı tarafından internette yapılan duyuruda, "Değerli okuyucularımız 5 Eylül itibarıyla Atatürk Kitaplığı sadece araştırmacılara hizmet verecektir. Diğer okuyucularımız Taksim Sevgi Soysal Kütüphanemizden 7/24 hizmet almaya devam edebilirler." ifadeleri kullanıldı.
ÖĞRENCİLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Üniversite öğrencileri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi birçok sınava hazırlanmak için kütüphaneyi kullanan öğrenciler, alınan karara tepki göstererek, yanlıştan dönülmesini istedi.
Nurcan Akgül, yaptığı açıklamada, stajyer avukat olduğunu ve KPSS'ye hazırlandığını söyledi.
Akgül, Atatürk Kitaplığı'na sınava çalışmak için geldiğini ve diğer kütüphaneye yönlendirilmesinin ardından dışarı çıktığını ifade etti.
Atatürk Kitaplığı'na girdiğinde, yetkililerin "Burası sadece araştırma kütüphanesi olarak kullanımda, ders çalışmak için diğer binaya geçiş yaptık." denildiğini aktaran Akgül, Atatürk Kitaplığı'nı önceden kullandığını ve kütüphanenin eskiden 7 gün 24 saat açık olmasının bir avantaj olduğunu belirtti.
Akgül, "Atatürk Kitaplığı'nın ulaşımı da rahattı. Bu durum öğrenciler için bir avantajdı. Kitaplığın bir tarihi, geçmişi var. Bahçe alanı olarak da kullanımı güzel bir yerdi. İnsanların belli bir alışkanlıkları var. Mimarlar da gelip alt katta çizim yapıyorlardı. Onlar için de güzel bir binaydı." dedi.