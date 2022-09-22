Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87.2 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Türkiye devam eden jeopolitik risklere karşın güçlü ihracat performansını sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar ve ülkelerin Rusya ile ticari ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine karşın Türkiye sürdürdüğü denge stratejisi ve etkili dış politikayla Rusya'ya ticaretini etkin şekilde sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 340 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ağustos ayında 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.