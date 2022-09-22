Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87.2 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü





Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,2 arttı. Rusya'nın Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 3,5 oldu. Rusya böylece ağustos ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı altıncı ülke oldu. En fazla dış satım yapılan ilk beş ülke 1 milyar 504 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 308 milyon dolarla ABD, 1 milyar 40 milyon dolarla Birleşik Krallık, 934 milyon 807 bin dolarla Irak, 819 milyon 286 bin dolarla İtalya olarak öne çıktı.