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    • 22.09.2022 22:12
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    • 22.09.2022 22:17
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    TRT 1 yeni frekans 2022! TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1'e ne oldu? TRT 1 frekans 2022 nasıl ayarlanır? İşte bilgileri...

    TRT 1 yeni frekans bilgileri internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. TRT 1 kanalını canlı izlemek isteyenler 2022 TRT 1 güncel frekans bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki TRT 1 frekans 2022 nasıl ayarlanır? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1'e ne oldu? İşte TRT 1 2022 güncel frekans bilgileri...

    TRT 1 yeni frekans 2022!

    TRT 1 yeni frekans bilgileri gündemde yer alıyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan maçları izlemek isteyele TRT 1 yeni frekans 2022 bilgilerine ulaşmak istiyor. Peki TRT 1 frekans 2022 nasıl ayarlanır? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1'e ne oldu? İşte bilgileri...

    TRT 1 YENİ FREKANS 2022 BİLGİLERİ

    Uydu: TÜRKSAT 4A

    Frekans: 11794

    Polarizasyon: V (Dikey)

    Sembol Oranı: 30000

    FEC: 3/4

    TRT 1 BİSS KEY AYARI NASIL YAPILIR?

    1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların

    TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gerekecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

    2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

    3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

    4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

    TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

    Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

        Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

        5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

        6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

        7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

        TRT 1 BİSS ŞİFRESİ

        Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

        Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

        Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)
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        Haberler Güncel TRT 1 yeni frekans 2022! TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1'e ne oldu? TRT 1 frekans 2022 nasıl ayarlanır? İşte bilgileri...
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